Встречайте автомобиль вашей мечты – обновленный Mercedes-Benz CLS уже в Украине!
Модель CLS представляет категорию, ставшую симбиозом купе и седана. В новой версии четырехдверное купе имеет характерное, неизменное очертание, а его четкие линии дополнены выразительными элементами дизайна и спортивными акцентами. Вместе с широкими возможностями индивидуализации CLS еще раз позиционирует себя иконой прогрессивного стиля.
В основе обновленного CLS лежит более спортивный и динамичный облик. Передняя часть кузова с новой решёткой радиатора и бампером ещё сильнее подчёркивает динамику этого четырёхдверного купе. Роскошнее стал и его салон благодаря дополнительным комбинациям кожаной обивки с декоративной отделкой, а также рулевому колесу нового поколения. Линейку моделей пополнил дизельный вариант новейшего поколения с интегрированным стартер-генератором.
Цены на обновленное купе начинаются с 69 650 евро за CLS 220 d Coupé (расход топлива в смешанном цикле 5,1-4,8 л/100 км; выбросы CO₂ в смешанном цикле 135-128 г/км). На вершине ценового диапазона находится Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC + Coupé (расход топлива в смешанном цикле 9,0-8,7 л/100 км; выбросы CO₂ в смешанном цикле 206-199 г/км) стоимостью от 94 060 евро.
Краткий обзор ключевых обновлений:
- Модель начального уровня с применяемым на серийной основе экстерьером AVANTGARDE располагает новым бампером с эффектными воздухозаборниками, парой боковых ламелей слева и справа и передним спойлером в цвете «серебристый хром». Задний бампер имеет вставку в виде диффузора чёрного цвета и украшен молдингом цвета «серебристый хром». 19-дюймовые легкосплавные диски доступны в двух новых вариантах на выбор: многоспицевом и «5 двойных спиц».
- CLS также получил значительно улучшенный вариант информационно-развлекательной системы MBUX. На серийной основе CLS располагает двумя большими дисплеями с диагональю 10,25 дюйма/26 см каждый. В качестве опции предлагаются дисплеи с диагональю 12,3 дюйма/31,2 см. Информация на дисплее водителя и центральном дисплее легко читается на больших экранах высокого разрешения.
- Система управления комфортом ENERGIZING COMFORT интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле, использует свет и музыку для создания настроения, а также предлагает различные режимы массажа для самых разных программ по управлению уютом и самочувствием тех, кто находится в салоне.
- В рамках своего обновления автомобиль CLS оснащается отделанным кожей наппа многофункциональным рулевым колесом в новом дизайне. Его спицы выполнены в чёрном глянце с рамкой цвета «серебристый хром», подрулевые переключатели передач выполнены в цвете «серебристый хром». При заказе пакета вспомогательных систем (опция) поддержку водителю будут оказывать активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC и активная система помощи в рулевом управлении.
- Все модели с экстерьером AVANTGARDE или AMG Line получают новую облицовку решётки радиатора. Характерными чертами этой решётки радиатора являются: орнамент Mercedes-Benz (трёхмерный орнамент с глянцевыми хромированными поверхностями), глянцевая чёрная ламель с хромированной вставкой и интегрированная звезда Mercedes-Benz. В качестве нового варианта окраски кузова для CLS предлагается цвет «спектральный синий металлик».
- На выбор предлагаются два новых варианта декоративной отделки салона, ставшие доступными и для центральной консоли. Это «пористый коричневый орех» и «глянцевое серое дерево». Линейку вариантов кожаной обивки пополнили две новые цветовые комбинации: «серый «Нева»/серая магма» и «коричневый «Сиена»/чёрный».
Среди новшеств, серийно применяемых на CLS 53 4MATIC+, по-новому оформленная передняя часть кузова со спортивным бампером AMG в форме элемента A-Wing с чёрными дефлекторами и видимыми воздушными экранами (Air Curtains), а также характерная для AMG решётка радиатора с вертикальными ламелями. Обрамление стёкол выполняется из полированного алюминия либо в глянцевом чёрном варианте – при заказе пакета Night. Наружные зеркала заднего вида окрашиваются в цвет кузова. Два новых пакета оснащения (опция): AMG Night II (в комбинации с пакетом AMG Night) и пакет AMG DYNAMIC PLUS.
Основные технические характеристики дизельных моделей:
|CLS 220 d
|CLS 300 d 4MATIC
|CLS 400 d 4MATIC
|Двигатель
|Тип
|OM 654
|OM 654 M
|OM 656
|Цилиндры
|расположение/число
|R4
|R4
|R6
|Рабочий объём
|см³
|1.950
|1.993
|2.925
|Мощность
|кВт / л. с.
|143/194
|195/265
|243/330
|при
|об/мин
|3.800
|4.200
|3.600-4.200
|Доп. мощность за счёт ISG
|кВт / л. с.
|–
|15/20
|–
|Макс. крутящий момент
|Н·м
|400
|550
|700
|при
|об/мин
|1.600-2.800
|1.800-2.200
|1.200-3.200
|Доп. крутящий момент (за счёт ISG)
|–
|200
|–
|Расход топлива в смешанном цикле согласно NEFZ
|л/100 км
|5,1-4,8
|5,8-5,5
|6,5-6,2
|Выбросы CO2 в смешанном цикле согласно NEFZ
|г/км
|135-128
|153-144
|172-163
|Разгон с 0 до 100 км/ч
|с
|7,5
|6,4
|5,2
|Максимальная скорость
|км/ч
|237
|250
|250
|Стоимость (EUR), от
|69 650
|76 216
|83 064
Основные технические характеристики бензиновых моделей:
|CLS 350
|CLS 450 4MATIC
|CLS 53 4MATIC+
|Двигатель
|Тип
|M 264
|M 256
|M 256
|Цилиндры
|расположение/число
|R4
|R6
|R6
|Рабочий объём
|см³
|1.991
|2.999
|2.999
|Мощность
|кВт / л. с.
|220/299
|270/367
|320/435
|при
|об/мин
|5.800-6.100
|5.500-6.100
|5.500-6.100
|Доп. мощность за счёт ISG
|кВт / л. с.
|–
|16/22
|16/22
|Макс. крутящий момент
|Н·м
|400
|500
|520
|при
|об/мин
|3.000-4.000
|1.600-4.000
|1.800-5.800
|Доп. крутящий момент (за счёт ISG)
|–
|250
|250
|Расход топлива в смешанном цикле согласно NEFZ
|л/100 км
|7,3-7,0
|8,5-8,1
|9,0-8,7
|Выбросы CO2 в смешанном цикле согласно NEFZ
|г/км
|168-161
|195-185
|206-199
|Разгон с 0 до 100 км/ч
|с
|6,1
|4,8
|4,5
|Максимальная скорость
|км/ч
|250
|250
|250
|Стоимость (EUR), от
|75 347
|81 424
|94 060