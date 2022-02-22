Раскрыта внешность перспективного кроссовера Ferrari

Премьера Purosangue состоится до конца 2022 года

Внешность нового кроссовера Ferrari случайно раскрыли в сети. Его снимками поделился The Supercar Blog. Судя по фото, внешне новинка будет похожа на купе Roma. По некоторым данным, кроссовер будет называться Purosangue, но имя могут изменить.

В основу модели ляжет переднеприводная платформа. Ее основными особенностями называют установленный в пределах базы двигатель внутреннего сгорания, преселективную роботизированную коробку передач и «инновационную» регулируемую подвеску.

Новый Ferrari Purosangue — четырехместное купе, для которого марка придумала специальное обозначение — FUV, что расшифровывается как Ferrari Utility Vehicle. Информации о моторах нет. По некоторым данным, в движение кроссовер будет приводить атмосферный двигатель V12. Так же ему приписывают гибридную силовую установку аналогичную той, что была у SF90 Stradale.

Более подробно о новом кроссовере Феррари станет известно в конце 2022 года. Больше информации о модели будет появляться по мере приближения официальной премьеры.