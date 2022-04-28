Kia представила стильный кроссовер для работы в такси

На базе компактного кроссовера Kia Niro компания выпустила новую модель. Она получила приставку Plus в названии и будет использоваться в службах такси и каршеринга.

Новинка не заменит стандартную версию кроссовера, а будет выпускаться параллельно с его второй генерацией. Отличить Niro Plus можно по вертикальным задним стойкам и немного поднятой крыше (+80 мм). Также ему удлинили колесную базу (+10 мм), установили новые фары и задние фонари. Внешне модель стала походить на минивэн.

Не обошлось без изменений и в салоне автомобиля. Задний диван отодвинули на 28 мм и уменьшили толщину подушек, что позволило освободить больше места для ног пассажиров. Пластиковые панели сделали менее объемными, а центральный тоннель занизили. К тому же появилась новая мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, таксометром и тахографом.

Новинку предложат в двух версиях – гибрид и электромобиль. В первом варианте Niro Plus будет комплектоваться 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной отдачей 141 л.с. Во втором – электромотором мощностью 136 или 204 л.с. Запас хода в зависимости от версии обеспечивает батарея на 39,6 или 64 кВтч.