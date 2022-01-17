Kia раскрыла характеристики нового Niro – первым появится гибрид

Старт продаж намечен на конец января

Второе поколение кроссовера Kia Niro дебютировало еще в ноябре 2021 года. Тогда производитель раскрыл крайне мало информации о новинке. И вот, в преддверии старта продаж (заказы начнут принимать уже завтра, 18 января 2022 года), компания поделилась характеристиками новинками.

Со сменой генерации автомобиль подрос в размерах и теперь достигает в длину 4420 мм (+65 мм) при колесной базе 2720 мм (+20 мм). Ширина равна 1825 мм, что на 20 мм больше, чем у предшественника. А вот высота осталась прежней и составляет 1545 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,29. Прирост в размерах сказался на пространстве салона, который стал просторнее и комфортнее, а объем багажного отсека вырос до 451 литра.

В движение компактный кроссовер приводит 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, который работает в паре с электромотором. Суммарная отдача установки составляет 141 л.с. Она работает в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и системой переднего привода. Расход топлива составляет 4,8 литра на 100 км. Позже семейство модели пополнится подзаряжаемым гибридом и полностью электрической версией.

В продажу новинка изначально поступит на рынке Южной Кореи. Модель появится у местных дилеров в конце января. На глобальный рынок она выйдет через несколько месяцев. Цены будут объявлены позже.