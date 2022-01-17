Автомобиль года в Украине 2022: представляем номинацию “Легковой автомобиль премиум-сегмента”

Премиум-сегмент всегда стоял на вершине автомобильной иерархии, ведь эти автомобили комфортны, быстры, богато оснащены и находятся на острие технического прогресса. Поэтому эти модели, безусловно, заслуживают быть представленными в отдельной номинации “Легковой автомобиль премиум-сегмента”. Мы же напомним, что до конца голосования в акции “Автомобиль года 2022” осталось две недели. Проголосовать вы можете на сайте autoroku.ua.

В данной номинации в этом году участников не очень много, но каждый из них харизматичен и интересен по-своему. Конечно же, здесь представлена легендарная “немецкая тройка” – Audi, BMW и Mercedes-Benz. Причем последние марки представлены моделями с классическими ДВС, а вот Audi выставила электромобиль – седан e-tron GT. Суммарная отдача двух его электромоторов составляет 475 л.с., а полный привод позволяет максимально реализовать эту мощность. До первой “сотни” электромобиль разгоняется за 4,1 секунды.

Со стороны “баварцев” седан 7-Series и купе 4-Series Coupe. И пусть характеристики их базовых версий могут показаться скромными, топовые модификации, отмеченные шильдиком M, действительно впечатляют. Так, под капотом M760 Li – V12 мощностью 585 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Такая “семерка” разгоняется до первых 100 км/ч всего за 3,8 секунды, – результат, которому позавидуют иные спорткары! Тот же M4 Competition c его 510 л.с. мощности, и тот на 0,1 секунду медленнее.

Mercedes-Benz представлен двумя легендарными седанами: C-Class и S-Class. Оба выпускаются не одно десятилетие и сменили несколько поколений, но по-прежнему остаются законодателями в своих классах. Новый С-класс построен на MRA II, благодаря чему он стал больше и просторнее внутри. Гамма моторов включает в себя бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 170 до 265 л.с. с гибридной технологией EQ Boost. Новый S-Class сдержан снаружи и роскошен внутри. Здесь полностью новый стиль оформления салона, масса мультимедийных возможностей и очень комфортные кресла с множеством регулировок. Инновации и оснащение можно перечислять очень долго, ведь S-Class всегда умел впечатлять. Более подробно о новом Mercedes-Benz S-Class мы рассказывали в нашем материале:

Напоминаем, что отдать голос за вашего фаворита вы можете на сайте autoroku.ua.

Голосуйте и выигрывайте подарки, ведь организаторы и партнеры акции подготовили интересные и полезные автомобильные призы, которые разыграют среди всех проголосовавших:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1000 литров топлива WOG

комплект шин Nokian Tyres

детское автокресло Eternis от Cybex

Голосование будет продолжаться до 31 января 2022 года.