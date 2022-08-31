Kia Sportage примет участие в Rebelle Rally

Кроссоверу предстоит преодолеть 2,5 тысячи километров по американской пустыне

Kia Sportage нового поколения примет участие в Rebelle Rally — первом в США женском ралли-рейде по бездорожью. В течение восьми дней участницам предстоит проехать 2,5 тысячи километров через пустыню Невады и Калифорнии без GPS-навигатора и мобильного телефона. Ориентироваться на местности им придется по картам, компасу и дорожной книге.

К участию в заезде по бездорожью южнокорейский кроссовер подготовили специалисты американского подразделения Kia. Судя по фото, от серийного Kia Sportage X-Pro ралли-кар отличается увеличенным дорожным просветом, дополнительной защитой днища и экспедиционным багажником на крыше.

Справиться с пустынными песками Sportage помогут новые колесные диски с внедорожными шинами. Также кроссовер получил специальную ливрею в сером, белом и черном цветах, вдохновленную новым слоганом Kia — Movement that Inspires (Движение, которое вдохновляет). Официальная презентация раллийно-рейдового Kia Sportage ожидается в ближайшие недели.

В прошлом году в женском ралли Kia представляли два плагин-гибридных кроссовера Sorento. К ралли-рейду их подготовило южно-калифорнийское тюнинг-ателье LGS-CTS Motorsports, в котором работают исключительно женщины. Не исключено, что нынешний участник женского ралли также получит гибридную силовую установку. Продемонстрировать свои способности на деле модифицированный Kia Sportage нового поколения сможет с 6 по 15 ноября. Именно в эти дни в этом году пройдет Rebelle Rally.