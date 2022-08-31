В США замечен разбитый Tesla Cybertruck (фото)

Одним из самых долгожданных электромобилей современности по праву считается Tesla Cybertruck. Ведь старт его производства переносился несколько раз. Но такая задержка оправдана – компания продолжает тестировать модель, чтобы к владельцам она дошла без малейших изъянов.

Ярким тому примером стал снимок электрического внедорожника, сделанный на одной из улиц в США. На нем машина находится в совершенно неприглядном состоянии. Такое впечатление, что Cybertruck побывал в аварии. У него разбито ветровое стекло, повреждено крыло и помяты боковые панели.

По данным инсайдеров, этот тестовый прототип внедорожника подвергли ряду испытаний. Каких именно – не уточняется. Однако то, что его буксировали без маскировки, позволив обывателям посмотреть на повреждения, говорит о многом. Вероятно, если бы подобные тесты провести с другой машиной, то от нее не осталось бы и следа.