Kia вспомнила старое название для новой модели и показала первое фото практичного авто

Последний компактвен сошел с конвейера в 2018 году

Три года назад Kia прекратила выпуск вена Carens. За свою 19-летнюю историю автомобиль успел сменить три поколения. Причиной прекращения производства в 2018 году стала слишком большая конкуренция со стороны набирающих популярность кроссоверов.

Но как оказалось, окончательная точка еще не поставлена и марка пообещала вернуть его в строй, правда, в пересмотренном виде. Старое название достанется автомобилю Kia KY, предназначенному для рынка Индии, где его представят 16 декабря.

По некоторым данным, новинка станет трехрядным компактвеном, выполненным в стилистике кроссовера. Пока о внешности возрожденного Carens судить рано — марка опубликовала только один затемненный тизер.

Ожидается, что вен получит общую дизайнерскую концепцию, силовые агрегаты и шасси знакомого нам Kia Seltos. В движение новинку будет приводить бензиновый атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. или турбированный дизельный мотор такого же объема и мощности.

Производство новой Kia Carens наладят в Индии. Старт продаж запланирован на первый квартал 2022 года.