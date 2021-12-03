На продажу выставили самый редкий седан в мире

Стоимость озвучивать не стали

На Женевском автосалоне в 1993 году компания Bugatti представила концепт EB 112, в разработке которого принимал участие известный дизайнер Джорджетто Джуджаро из ателье Italdesign. Увы, этому автомобилю не суждено было стать серийным, но три экземпляра все же было собрано. Один из них выставили на продажу.

Седан длинной в пять метров, выполненный в ретро стиле, находится в идеальном состоянии. С начала нулевых автомобиль находился в швейцарском представительстве марки. На его одометре зафиксирован пробег в 3900 км. Кузов модели изготовлен из алюминия и окрашен в темно-антрацитовый оттенок. Шасси с уникальным номером 39002 сделано из углеродного волокна.

Также стоит отметить своеобразный «хребет», который проходит по центру кузова суперседана и раздвоенное заднее стекло. Оригинальные диски созданы на основе колес Bugatti Royale. В движение EB 112 приводит 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 450 л.с., который позволяет разгоняться до первой «сотни» за 4,3 секунды и набирать максимальную скорость в 300 км/ч. Стоимость редкого автомобиля не раскрывается, но вряд ли он будет стоить дешево.