Китайцы представили стильного конкурента Range Rover Sport

В продажу модель отправится через несколько месяцев

В преддверии Токийского автосалона, который откроет свои двери 14 января, производители начали активно представлять новинки. Вернее, они немного приоткрывают завесу над теми модели, которые намерены презентовать на мероприятии. Наряду с известными компаниями свою продукцию представят на выставке и молодые китайские марки, в их числе Ziyoujia Motors.

Полноразмерный кроссовер, который стал первенцем бренда, получил название Niutron NV. Он построен на специальной платформе, которая позволяет использовать как чисто электрические агрегаты, так и гибридные силовые установки. Шасси выполнено из алюминия и других легких сплавов. В длину кроссовер достигает 4915 мм при колесной базе 2900 мм. Ширина и высота составляют 1950 и 1750 мм соответственно.

Кроссовер выглядит стильно и современно. Он получил угловатый кузов с широкой линией остекления, мускулистым капотом и крупными колесами. Через фальшрадиаторную решетку проходит светодиодная полоса, которая визуально соединяется с блоками головной оптики. Ее графика отсылает к классическим круглым фарам и по своей стилистике перекликается с Ford Bronco Sport.

Также модели достались выдвижные дверные ручки, оригинальные задние фонари, панорамная крыша и массивные бамперы. Оснащение салона и технические характеристики Niutron NV раскроют на выставке. Известно только то, что разгон с места до «сотни» у кроссовера с гибридной установкой будет занимать 5,9 секунды. В продажу новинка поступит весной этого года.