Kiska показала свой «Бэтмобиль»

Дата премьеры первого собственного автомобиля дизайнерского агентства не озвучена

Дизайнерское агентство Kiska, сотрудничающее с австрийским производителем мотоциклов и спортивных автомобилей KTM AG, готовит собственный автомобиль. Судя по опубликованным компаний фото, это будет карбоновый спорткар, похожий на «Бэтмобиль».

Особой схожести с автомобилем Брюса Уэйна ему придает специальный кузовной обвес и огромный открывающийся купол. У безымянного спорткара широкие крылья, камеры заднего вида вместо традиционных зеркал и цилиндрические воздухозаборники. В капоте — ряд вентиляционных отверстий, через которые виден двигатель. Ожидается, что передние фары будут выдвижными.

На корме выделяются массивное антикрыло и пара центрально расположенных патрубков выхлопной системы. Дополняют брутальный образ колесные диски с центральным замком.

В целом «первенец» Kiska напоминает сверхлегкий спорткар с допуском к дорогам общего пользования KTM X-Bow GTX. Это был первый автомобиль в линейке KTM AG. Его дебютный показ состоялся на Женевском автосалоне 2008 года.

Официальной технической информации о проекте Kiska нет. Предположительно спорткар укомплектуют 2,5-литровым рядным пятицилиндровым мотором Audi. «Под капотом» KTM X-Bow GTX такой агрегат развивает 530 л.с. и 615 Нм крутящего момента. Также в арсенале модели ожидаются шестиступенчатая секвентальная коробка передач и задний привод.

Больше информации о спорткаре Kiska появится во время официальной премьеры. Когда это произойдет, пока не известно. Предположительно, на рынке он появится под названием Kiska APG-1.