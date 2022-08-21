Ко Дню Независимости Украины открылась масштабная выставка подбитой российской военной техники (видео)

В Киеве, на Крещатике 20 августа открылась выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными силами Украины. Широкомасштабная война, развязанная рф против Украины 24 февраля 2022 года, кардинально изменила жизнь миллионов украинцев. Народ героически поднялся на борьбу с российскими оккупантами.

Поэтому ко Дню Независимости Украины, традиционно отмечаемого 24 августа, было решено выставить на главной улице столицы подбитую трофейную технику рашистской армии. Пусть все видят, сколько за эти тяжелые полгода россия бросила смертоносного оружия на нашу землю, однако Украина выстояла благодаря отважным защитникам, которые с каждым днем приближают День Победы.

О некоторых из представленных на Крещатике бронемашинах мы уже писали раньше, в частности с выставки трофейной техники на Михайловской площади. Остановимся в первую очередь на «новинках».

Итак, начнем с санитарного бронеавтомобиля «Линза» на шасси КамАЗ-53949 «Тайфун-К» (4х4). Рядом можно увидеть еще два «Тайфуна-К», но уже модели КамАЗ-63968 колесной формулы 6х6. Также выставлена и тройка сгоревших «Тигров».

Из автомобилей хочется отметить двухосный КамАЗ-4326 (4х4), топливный бак которого защищен вязанкой дроф, а также подбитое шасси «Урал-5323» (8х8). Интересен и еще один вездеход – четырехосный ЗИЛ-135ЛМ (8х8) в качества транспортно-заряжающей машины РСЗО «Ураган». Нельзя не упомянуть и зенитный ракетно-пушечный комплекс ЗРПК «Панцирь-С1» на четырехосном шасси КамАЗ.

Что же касается гусеничной бронетехники, то на Крещатике можно увидеть целую россыпь подбитых танков Т-72, БМП и МТЛБ, включая уникальный БТР-МДМ «Ракушка» на шасси БМД-4.

Особый интерес представляет боевая машина огнеметчиков БМО-Т на базе Т-72. А недалеко представлены две машины тяжелой огнеметной машины “Солнцепек” – с пусковой установкой и транспортно-заряжающая.

На обозрение также выставлены и различные гусеничные САУ – 122-мм 2С1 «Гвоздика», 152-мм 2С2 «Акация», а также 152-мм 2С19 «Мста-С».

Последнюю нам удалось заснять в момент выгрузки с трейлера украинского производителя TAD, а помогали в этом мобильные краны марки XCMG и Zoomlion. Хочется верить, чтобы такие автокраны отстроили все разрушенное армией рф и люди поскорее бы вернулись домой, на родную землю, под мирное небо.

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