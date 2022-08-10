Китайский гигант бытовой техники Haier примкнет к автопроизводителям

Производство первого автомобиля марки могут доверить Geely, SAIC или Chery

Haier Group Corporation рассматривает возможность производства автомобилей под собственной маркой. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, сообщило издание Cnevpost.

Точные сроки запуска автомобильного бренда, не озвучиваются. По информации местных СМИ, речь идет о контрактной сборке. Кого из своих партнеров Haier выберет в качестве OEM-производителя, не уточняется. Напомним, что в 2021 году китайский производитель холодильников вступит в стратегическое партнерство с Geely, SAIC и Chery.

В 2020 году Haier Group Corporation создала несколько компаний, связанных с продажей автомобилей и перевозками в Циндао, провинция Шаньдун. Там же находится штаб-квартира корпорации.

Расширение бизнесов за счет автопроизводства стало довольно популярным. Последним из крупных китайских гигантов бытовой техники, заявивших о выходе на новый сегмент рынка, был Skyworth. В апреле 2021 года основатель компании Хуан Хуншэн объявил о переименовании принадлежащей ему Skywell Auto в Skyworth Auto. Одновременно было заявлено о выпуске модели Skyworth ET5, ранее известной как Skywell ET5. Именно под этим названием автомобиль появился на китайском рынке в октябре 2020 года.

Также Skyworth разрабатывает основные технологии для электроавтобусов, включая двигатели, приводы и электронику. В июле 2021 года компания перезапустила кроссовер Skywell ET5 под названием Skyworth EV6. Ценник модели составляет 21 710 долларов США.

В марте Skyworth анонсировала новый кроссовер Skyworth HT-i с гибридной системой DM-i от BYD. Цена модели составляет от 22 200 до 29 600 долларов. По данным производителя, в июле Skyworth поставила 1159 автомобилей, а с начала года — 7995 единиц.