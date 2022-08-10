На границах с Польшей заработает «єЧерга»‎ для грузовиков

В пунктах пропуска во Львовской области собрались огромные очереди из грузовиков, которые растянулись на несколько километров. Перевозчикам приходится простаивать в них по несколько дней. Для того, чтобы разгрузить дороги, намерены ввести электронную очередь.

По словам заместителя главы Львовской областной военной администрации Юрия Бучко, на данный момент «єЧерга»‎ работает в тестовом режиме в Закарпатской области. В ближайшее время ее планируют запустить в пункте пропуска «Краковец». Чиновник отметил, что электронная очередь будет платной, но она позволит перевозчикам сэкономить время и не простаивать сутками на границе.

«Когда заработает электронная очередь, можно будет регистрироваться онлайн на определенное время и не обязательно подъезжать на границу и стоять сутки, двое-трое. Можно будет остановиться на въезде во Львов и подъехать в пункт пропуска в свое время», – рассказал Юрий Бучко.

Также чиновник отметил, что в настоящее время ведется строительство площадок для отстоя транспортных средств. Они будут расположена на украино-польской границе: в Рава-Русской, Шегинях и Краковке. Тариф на въезд пока не сформирован. Предположительно, он будет около 8 евро. Площадки обустроят санузлами и комнатами отдыха. Также будут электронные табло, на которые планируют выводить электронные номера.