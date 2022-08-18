Китайский Hycan представил новый электромобиль — седан A06

В Китае продажи «батарейной» новинки стартуют в конце 2022 года

Электромобильный бренд Hycan, основанный в 2018 году китайскими компаниями GAC и Nio, представил новую модель — 5-метровый седан A06. Официальная премьера новинки ожидается в ноябре этого года на автосалоне в Ганджоу.

Hycan A06 — серийная версия концепта Hycan Concept S, представленного в там в же Ганджоу осенью 2021 года. Внешне он напоминает седан Aion S Plus от принадлежащего GAC бренда Aion, но немного больше. Габаритные размеры А06 — 4965 х 1920 х 1520 мм. Размер колесной базы — 2850 мм.

В целом, автомобиль выглядит очень гладким и обтекаемым. Из внешних отличий можно отметить «бумеранги» передней оптики, зарядный лючок в переднем крыле, выдвижные ручки дверей и широкие задние крылья. На корме бросается в глаза модная тонкая световая полоса и интегрированный в дверь багажного отделения спойлер, больше напоминающий выштамповку.

Hycan A06 укомплектован одним мотором мощностью 183 или 217 л.с. в зависимости от версии. Максимальная скорость в обоих случаях — 160 км/ч. Привод — передний Емкость литий-ионной тяговой батареи и запас хода электроседана не уточняются.

Как сообщается, на родном рынке марки продажи модели стартуют в конце четвертого квартала 2022 года. Ценник пока не озвучен.