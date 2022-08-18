В Северной Македонии появится полноценное автопроизводство

Строительство завода немецкого стартапа Next.e.GO Mobile в Тетово уже началось

Немецкий стартап Next.e.GO Mobile SE наладит производство своих электромобилей на новом заводе в Тетово, Северная Македония. Первый камень в фундамент будущего предприятия заложили 13 августа. На начальном этапе на заводе TIDZ Tetovo будет создано 900 рабочих мест, а в перспективе работу получат 3-4 тысяч человек. Плюс к этому, многие местные компании получат дополнительные заказы на комплектующие.

Власти страны уже пообещали профинансировать строительство предприятия. Как говорится в заявлении правительства Северной Македонии, это первый случай производства полноценного автомобиля для местной автомобильной промышленности. Более того, это первый случай производства электромобиля в этой стране.

Сумма инвестиций в TIDZ Tetovo не сообщается. По некоторым данным, речь идет о многомиллионных суммах, но в правительстве считают это шансом получить доступ к немецким технологиям. Кроме того, Северная Македония сможет стать экспортером продукции с высокой добавленной стоимостью. Не стоит забывать и об инвестиционной привлекательности страны, которая, несомненно, резко вырастет.

Ранее Next.e.GO Mobile заявил о строительстве завода по производству электромобилей в болгарском городе Ловеч. Инвестиции в предприятие годовой мощностью 30 тысяч единиц превысят 142 млн евро. На конвейер поставят модели e.GO Life 70, e.GO Life Sport и e.GO Life Cross.