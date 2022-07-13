Китайский производитель грузовиков выпустил электрокроссовер за 10 тысяч долларов

На одном заряде аккумулятора компактный электромобиль сможет проезжать до 300 км

Китайский конгломерат Dayun Group, выпускающий тяжелые и легкие грузовики, мотоциклы и двигатели, вывел на рынок компактный электрический кроссовер Dayun Yuehu. Один из главных плюсов новинки — скромный ценник, стартующий от 10 тысяч долларов США. В топовой комплектации кроссовер обойдется 11 300 долларов.

Название модели переводится как «Счастливый тигр», но никаких «тигриных» черт в облике автомобиля не наблюдается. Выглядит он довольно стильно и даже мило. К «агрессивным» чертам можно отнести разве что узкую светодиодную оптику. Линии боковин очень мягкие и плавные, на задней кромке крыши небольшой черный спойлер, визуально объединенный с остеклением багажной двери и оптикой.

На месте решетки радиатора традиционная для электромобилей закрытая панель. На «носу» —название марки «DAYUN», под ним — зарядный порт. Такая же надпись есть на двери багажного отделения. Снизу она подчеркнута изогнутой красной полосой светодиодов, соединяющей задние фонари. Колесные диски — 15 или 16 дюймов в зависимости от комплектации, а их у Dayun Yuehu три.

Габаритная длина электромобиля — 3695 мм, ширина — 1685 мм, высота — 1598 мм. Размер колесной базы — 2410 мм.

Минималистично оформленный салон укомплектован 7-дюймовым ЖК-экраном и 8-дюймовым центральным дисплеем. Также заявлена «интеллектуальная автомобильная система Dayun», которая включает дистанционное отпирание дверей, запуск двигателя и Bluetooth. Также кроссовер оснащен автоматическим круиз-контролем, системами помощи при движении задним ходом, подъеме в гору и контроля давления в шинах.

Dayun Yuehu укомплектован одним электродвигателем (48 л.с. и 105 Нм) и литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 30,66 кВтч. Паспортный запас хода — 300 км в измерительном цикле NEDC. Максимальная скорость — 100 км/ч. Энергопотребление — 10,7 кВтч на 100 км пути. От сети мощностью 120В батарея пополняется за 8 часов. При подключении к скоростному терминалу для зарядки от 20 до 80% емкости достаточно 50 минут.