Новости Шини Barum: що за бренд? Чи варто обирати? Чи вартує своїх коштів?

Шина — це обов’язковий елемент колеса транспортного засобу, який виконує роль оболонки для зчеплення авто з поверхнею дорожнього покриття. Основними матеріалами виготовлення такого елементу є гума, метал та тканина. Дуже важливо, щоб шина була виготовлена з дотриманням всіх сучасних стандартів якості. Саме тому рекомендовано розглядати для купівлі варіанти від брендів, які вже отримали визнання серед автомобілістів. Однією з таких компаній є Barum.

Бренд Barum — особливості та переваги

Компанія Barum є чеським виробником автомобільних шин. Перша партія товарів компанії була виготовлена в далекому 1924 році, й відтоді бренд залишається одним із найвідоміших серед шинного холдингу Continental. «Барум» є прекрасною альтернативою брендам Matador, Gislaved чи Michelin.

Продукція компанії в першу чергу спрямована на такі типи транспортних засобів:

Легкові автомобілі та мікроавтобуси.

Вантажівки.

Транспорт спеціального призначення.

Асортимент виробника досить великий, що дає змогу підібрати чудовий варіант для використання на машинах будь-якого класу. Звертайте увагу на найпопулярніші моделі, щоб досягти максимального комфорту та зносостійкості. Про них і поговоримо далі.

Основні моделі шин, вартих уваги

Уся гума, яку виробляє компанія Barum є малошумною. Показник аквапланування є низьким, демонструє надійне зчеплення з асфальтом за будь-якої погоди. Проте є основні моделі шин, котрі рекомендується розглядати для купівлі в першу чергу. Серед них:

Barum Quartaris 5 (всесезонна).

Barum Polaris 5.

Barum SnoVanis 3 (зимові).

Barum Quartaris 5 — це чудовий варіант гуми для легкового автомобіля під будь-який сезон. Уперше ця модель була представлена у 2018 році й одразу отримала статус однієї з найнадійніших. Вона здатна забезпечити комфорт управління транспортним засобом за будь-яких погодних умов. Серед очевидних переваг:

Коротка дистанція гальмування.

Стійкість до температурних змін.

Великий робочий ресурс гуми.

Гума Barum Polaris 5 — це вдосконалена версія дуже популярної моделі гуми компанії. Вперше цей продукт був представлений в 2012 році, як товар, виготовлений відповідно до всіх чинних законів Європейського Союзу. Перед тим як потрапити в продаж, ці шини пройшли через низку тестів, що забезпечило прекрасні характеристики під час їзди по мокрій поверхні асфальту чи ґрунту. Рівень шуму — низький, що вказує на збалансованість всіх елементів у складі виробу. Попри велику кількість переваг, вартість гуми доволі бюджетна.

Barum Snovanis 3 — яскравий приклад того, як потрібно розробляти якісну зимову гуму для мікроавтобусів. Найкращі європейські спеціалісти з компанії Barum зробили все, аби новинка 2021 року ідеально пасувала до будь-якого сучасного комерційного транспорту. Задача була реалізована з дотриманням всіх стандартів якості — нанесено додаткові тягові патчі, застосовано вмілий захист протектора від гідро- та слешпленінгу, а також встановлено спеціальний дренаж для відводу рідини, бруду та каміння з поверхні шин. Для зимового сезону — це саме те, що потрібно.

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