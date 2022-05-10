Китайцы нацелились на освободившуюся часть российского авторынка

Компании пополняют свои линейки новыми моделями, ориентированными на россиян

Автопроизводители из Поднебесной постараются максимально занять нишу, освободившуюся после ухода из России европейских и американских компаний. Некоторые китайские марки уже пополнили свои линейки моделями, ориентированными на российских клиентов. Это еще раз доказывает, что Россия становится приоритетным рынком для Китая.

Например, Chery презентовала российским дилерам новый купеобразный кроссовер Omoda 5. Официальная премьера новинки запланирована на лето. В продаже модель появится во второй половине 2022 года.

Кросс-купе укомплектовали 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с. Работать агрегат будет в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Также новинке достался расширенный список электронных «помощников».