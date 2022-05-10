Польша поможет Украине справиться с дефицитом топлива

В Украине на фоне войны с россией возник топливный кризис. Дефицит горючего связан со сложностями поставок и изменениями в логистике. Польша решила помочь нашей стране в решении этого вопроса.

Во время проведения энергетического форума в Варшаве (на нем присутствовала министр экономики Украины Юлия Свириденко), было заявлено, что Польша увеличит поставки горючего через порты в Гданьске и Свиноустье. Таким образом она станет самым крупным транзитером топлива в Украину. Сообщает издание Polskie Radio 24.

Именно через эти порты будет поступать топливо из США, Германии, Нидерландов и других стран. В месяц готовы пропускать до 200 тысяч тонн. Это внушительная цифра. Как заявила Свириденко, за последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн.