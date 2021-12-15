Китайцы отправили в продажу дешевого соперника Toyota Prado

Кроссовер GAC GS8 является флагманом китайской марки. Модель недавно сменила поколение, презентация которого состоялась летом этого года. Затягивать с выводом на рынок новинки производитель не стал и уже объявил о старте продаж.

На начальном этапе приобрести кроссовер второй генерации смогут жители Китая, а уже в первом квартале 2022 года он появится и на других рынках, где присутствует эта марка. Новинка выглядит стильно и современно. Он получил увеличенную решетку радиатора с иной графикой, модернизированные фары и задние фонари, а также переработанные бамперы.

Также со сменой поколения автомобиль прирос в размерах и теперь достигает в длину 4990 мм (+145 мм) при колесной базе 2920 мм (+120 мм). Ширина и высота составляют 1950 и 1780 мм соответственно, что на 40 мм больше, чем у предшественника. Дорожный просвет равен 220 мм. Благодаря такому приросту, салон машины стал просторнее и комфортнее.

В оснащение кабины вошла новая мультимедийная система с массивным экраном, цифровая приборная панель, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Под капотом модели установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 190 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Также доступна гибридная версия. Стоимость новинки стартует от 30 000 долларов.