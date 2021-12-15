Станет ли DS 7 Crossback E-Tense победителем в номинации «Лучший плагин-гибридный кроссовер года 2022»?

Бренд DS Automobiles принимает участие во всеукраинской акции «Автомобиль года в Украине 2022», представляя на суд общественности и профессионального жюри свою флагманскую модель – подзаряжаемый гибридный кроссовер DS 7 Crossback E–Tense. Благодаря изысканному дизайну, роскошному салону, инновационной технике, кроссовер DS 7 Crossback E–Tense смело может претендовать на победу в номинации «Плагин–гибридный кроссовер/SUV в Украине 2022».

Подзаряжаемый гибридный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense – без сомнения, настоящее «событие» на автомобильном рынке Европы и Украины: оригинальный дизайн, уникальный салон в стиле «французской роскоши», передовые технологии и системы безопасности, сочетание бензинового двигателя на 200 л.с. и двух электромоторов на 110 и 113 л.с. под капотом. Данный автомобиль смело заявляет о себе, как о флагмане SUV-линейки Бренда DS Automobiles – теперь в этом могут убедиться все участники и жюри акции «Автомобиль года в Украине 2022»: кроссовер DS 7 Crossback E–Tense заявлен к участию в номинации «Плагин гибридный кроссовер/SUV в Украине 2022». И не просто заявлен, а нацелен на победу!

Ведь в перечне преимуществ данного гибрида все лучшее, что есть у модели DS 7 Crossback: запоминающийся дизайн с решеткой DS WINGS и фарами DS ACTIVE LED VISION, изысканный салон с оформлением DS Inspiration OPERA и обивкой сидений кожей «Nappa», активная подвеска DS Active Scan Suspension. Дополнительно к этому, кроссовер DS 7 Crossback E-Tense отличается использованием уникальной гибридной установки: бензиновый 1,6-литровый турбо–мотор, два электродвигателя, аккумулятор емкостью 13,2 кВт.

Как результат, гибридный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense позволяет совершать городские поездки (до 58 км) только на электроприводе без капли топлива. При этом использование заднего электромотора позволило реализовать полный привод 4х4, а суммарная мощность гибридной силовой установки в 300 л.с. гарантирует впечатляющую динамику – разгон 0-100 км/ч всего за 5,9 секунды!

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