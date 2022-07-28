Классический Land Rover Defender обзавелся спецверсией с V8 на борту (фото)

Подразделение Land Rover Classic в минувшем году представило лимитированную версию внедорожника Defender с приставкой Works V8 Trophy в названии. Автомобиль оказался очень востребованным, поэтому компания выпустила его продолжение.

Спецверсия выйдет тиражом в 25 экземпляров. Внедорожники будут основаны на Defender, выпущенных в период с 2012 до 2016 года, и выйдут в трех вариантах кузовов. Модернизация будет проводиться вручную специалистами компании. Особенностями серии станет цвет кузова Fuji White, который оттеняют матово-черная крыша, капот и колесные арки. В черный глянец окрашены и 18-дюймовые легкосплавные диски Sawtooth.

В оснащение внедорожника включена лебедка, закрепленная возле решетки радиатора, светодиодная балка, усиленный багажник, который объединен с внешним каркасом безопасности, и лестница. В салоне машины установлены двухцветные спортивные сиденья Recaro, отделанные кожей Windsor, новая информационно-развлекательная система и часы Elliot Brown в камуфляжном стиле.

Под капотом Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II – безнаддувный 5,0-литровый двигатель V8, который выдает 400 л.с. мощности и 515 Нм крутящего момента. Мотор сопряжен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода. Стоимость спецверсии стартует от 225 000 фунтов стерлингов.