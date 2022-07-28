Крошечный Suzuki Swift готовится к смене поколения – первые фото

Текущее поколение Suzuki Swift вышло на рынок в 2016 году и уже существенно устарело. Вскоре компания намерена представить новую генерацию модели. Прототипы новинки активно обкатывают на тестах.

Именно во время прохождения дорожных испытаний фотошпионам и удалось сделать снимки шоу-кара в плотном камуфляже. Судя по фото, у четвертого поколения компактного хэтчбека будет более обтекаемый кузов с покатой крышей и меньшим количеством выштамповок. Оптика стала крупнее и получила другое наполнение. Ручки задних дверей теперь находятся на традиционном месте, а не прячутся на задней стойке.

К тому же заднее стекло получило трапециевидную форму, а в нижней части бампера появились отражатели. Задние фонари также претерпели изменений. Снимкой салона и информации относительно его оснащения пока нет. По данным инсайдеров, в основу новинки ляжет модернизированная платформа Heartect, поэтому изменения ожидаются кардинальные.

О силовой установке также точных данных нет. Предположительно, следующее поколение Suzuki Swift будет поставляться с гибридной установкой на основе 1,4-литрового турбодвигателя. Премьера хэтчбека намечена на 2023 года. После нее новинку сразу отправят на конвейер.