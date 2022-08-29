Классический Porsche превратили в ралли-кар (фото)

Основой для Porsche Safari стал оригинальный «911» первого поколения

Американское тюнинг-ателье Galpin Auto Sports представило уникальный ралли-кар под названием Safari. За его разработку и изготовление отвечало подразделение Porsche Santa Clarita. Основной для ретродвухдверки в кузове Targa стало купе Porsche 911 1974 года с номером шасси 161. Всего же для рынка США немецкая марка выпустила 246 автомобилей.

Внешне Safari выделяется оригинальной ливреей в стилистике 70-х годов прошлого века. Основной ярко-зеленый оттенок Lime Green дополнен красными, оранжевыми, зелеными и белыми полосами. У спорткара перфорированные бамперы, дополнительные люстры «на носу», увеличенный дорожный просвет и новые колесные диски с шинами BFGoodrich. На корме — массивный «утиный хвост» и широкая полоса между фонарями с надписью «Porsche».

Салон отделан светло-коричневой кожей, на сиденьях — центральные вставки из текстиля. За спинками сидений появился каркас безопасности. При этом отказываться от мультимедийной системы Porsche Classic с навигацией, радио и поддержкой Bluetooth не стали.

Под капотом у ралли-кара доработанный 2,7-литровый атмосферный оппозитный V6 отдача которого увеличилась до 183 л.с., то есть на 10 л.с. Также ралли-кар получил новую подвеску и тормоза Porsche Boxster первого поколения. Стоимость доработки не озвучивается.