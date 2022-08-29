Paramount Group выпустила новый бронемобиль — Marauder Mark 2

Стоимость новинки не озвучивается, но ВСУ такому подарку были бы рады

Paramount Group, мировой производитель военной и оборонной техники, представила обновленную версию бронемобиля Marauder — Marauder Mark 2. Внешне автомобиль практически не изменился, но конструкция серьезно доработана.

У Mark 2 двухслойный кузов-монокок с защитой от стрелкового оружия и мин до самодельных взрывных устройств. Автомобиль оптимизирован для работы при температурах от -20 до +50°C. Это позволяет эксплуатировать его в странах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Броневик адаптирован для транспортировке самолетом Lockheed C-130 Hercules и вертолетом Boeing CH-47 Chinook.

Также заявлен обновленный интерфейс, повышающий комфорт, эргономику и функциональность и в то же время снижающий утомляемость водителя. Как говорят в компании, оптимизированная конструкция позволяет производить право- и леворульные автомобили на одной линии и при необходимости всего за несколько часов менять расположение руля.

Оригинальный Marauder представили в 2007 году. За 15 лет компании удалось реализовать несколько сотен внедорожников. Один из них принял участие в шоу Top Gear — Ричард Хаммон проехался на Marauder по Южной Африке.