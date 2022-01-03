Koenigsegg показал на фото новый гиперкар

Новинка дебютирует до конца 2022 года

Шведская компания Koenigsegg, которая специализируется на выпуске спорткаров и гиперкаров, готовится представить новую модель.

Производитель опубликовал тизер новинки на своей странице в Facebook. Судя по затемненному силуэту, модель будет выполнена в типичной стилистике марки. Она получил кузов с плавными линиями, длинный капот, покатую крышу, крупный передний сплиттер, угловатые фары и традиционные зеркала заднего вида.

Новинка будет посвящена 20-летней годовщине выпуска первого серийного суперкара Koenigsegg CC8S. По словам производителя, в автомобиле будет сочетаться максимальная производительность с инновационным дизайном. Дата дебюта модели пока неизвестна. Предположительно, ее покажут в этом году.