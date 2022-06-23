Компактный кроссовер BMW X3 готов сменить поколение

Четвертое поколение кроссовера выйдет на рынок в качестве модели 2025 года

Баварская марка вывела на дорожные тесты новый BMW X3. Шпионские снимки новинки опубликовало издание Carscoops. Закамуфлированный прототип кроссовера следующего, четвертого поколения заметили во время транспортировки.

Внешне новый Х3 выглядит как старший брат недавно представленного BMW X1 2023 года. В частности, у него знакомая оконная линия и аналогичная форма фар. Интересно, что в новом поколении решетка радиатора кроссовера не увеличилась. Напротив, она кажется даже меньше, чем у актуальной модели.

Узнаваемый профиль переработан в соответствии с новым фирменным языком марки. Как и у предшественника, у нового Х3 слегка квадратные колесные арки и ярко выраженные передние и задние крылья. При этом сами боковины кажутся более гладкими. Хотя слой камуфляжа на кузове мешает рассмотреть все детали обновленного облика кроссовера. Хорошо видны только новые легкосплавные колесные диски с пятью спицами.

На корме появятся новые угловатые фонари, напоминающие все тот же X1. Удлиненный задний спойлер и две пары круглых патрубков выхлопной системы явно намекают на производительность. Предположительно, в поле зрения фотошпионов попал прототип M40i, который станет следующим шагом в развитии модели после X3 M.

Технической информации о BMW X3 четвертого поколения на данный момент нет. По некоторым данным, он будет базироваться на одной платформе с BMW 3 Series. Ожидается, что как и актуальное поколение, новый Х3 предложат в «топливной», плагин-гибридной и полностью электрической (iX3) версиях, но с более чистыми и эффективными силовыми агрегатами. Это будет последний BMW X3 с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Нынешнее третье поколение BMW X3 вышло на рынок в 2017 году. В 2021-м кроссовер пережил плановое обновление. Премьера следующего поколения ожидается не раньше 2024 года.