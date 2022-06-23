В Украине прогнозируют резкое падение цен на б/у автомобили

Ситуация в стране по-прежнему остается напряженной. Если госструктуры практически в полном объеме возобновили свою работу, то бизнес продолжает сворачиваться. Это негативно сказывается на украинской экономике и, как следствие, на доходах граждан.

Падение платежеспособности украинцев, а также рост цен на топливо и запчасти, приведет к тому, что они просто не смогут обслуживать и заправлять свои автомобили. Единственным решением станет, как можно быстрее продать машину. Однако, как отметил старший экономист Центра экономической стратегии (CES) Юрий Гайдай, выручить желаемую сумму уже вряд ли получится, поэтому люди будут отдавать транспорт практически за бесценок, а некоторые и вовсе – безоплатно.

По прогнозам чиновника, к концу года в Украине будет около 1-1,5 миллиона лишних автомобилей. Это те, от которых их владельцы будут стараться избавиться. Гайдай отметил, что не стоит забывать о тех машинах, которые бросили на стоянках и в гаражах те, кто покинул страну. Еще сюда можно добавить и транспорт из таксопарков, который в своем большинстве тоже не задействован.

Все эти автомобили в скором времени появятся на сайтах продаж. Вот только смогут ли они найти новых владельцев – неизвестно. Именно поэтому эксперт считает верным решение Кабмина о прекращении стимулирования ввоза машин в Украину. Ведь неизвестно, что с ними делать потом.

«‎Экономика через год, при прочих равных, упадет на треть. Реальные доходы граждан упадут меньше, но даже если оптимистично – 10% автовладельцев потеряют возможность обслуживать и заправлять авто. Это уже 1 из 10 млн автомобилей в Украине. Добавьте сюда еще как минимум сотни тысяч авто, чьи владельцы заграницей и тысячи авто из парков такси, которые сейчас стоят на десятках площадок. В стране уже к зиме будет лишних 1-1,5 млн авто, которые владельцы будут готовы продать/дать в пользование хоть за какие-нибудь деньги», – написал Гайдай на своей странице в Facebook.