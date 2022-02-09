Конкурент электропикапа Tesla Cybertruck от Ram задерживается

Рыночный дебют новинки запланирован на 2024 год

Летом 2021 года концерн Stellantis рассказал, когда займется электрификацией своих пикапов. Тогда нам озвучили только год — 2024. Работа над первой моделью сейчас в самом разгаре, а для привлечения внимания аудитории была запущена кампания Ram Revolution, которую многие ошибочно посчитали названием новой «электрички». Оказалось, что это нечто большее — платформа, в рамках которой Ram будет делиться информацией о новинке и проводить опросы будущих покупателей.

Что касается самого электропикапа, то марка поделилась тизером автомобиля и его платформы. Показанный сейчас вариант отличается от того, что мы видели раньше. У него иная форма кабины и оптика. Судя по всему, новинка станет самостоятельной моделью с оригинальным дизайном, а не батарейной версией существующего Ram 1500.

Основой будущего пикапа станет платформа STLA Frame. Ожидается, что его укомплектуют батареями емкостью 159-200 кВтч. Это позволит обеспечить запас хода около 800 км.

Конкурент Tesla Cybertruck от Ram станет первым электрокаром марки. Уже к 2030 году электрические версии будут у всех моделей производителя.