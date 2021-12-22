Конкурент Jeep Wrangler сменит поколение спустя 56 лет

Совсем скоро у внедорожника BAW BJ212 появится новая версия

Автомобильный холдинг BAIC готовит внедорожник BJ212 нового поколения, за производство которого отвечает созданная в 1953 году дочерняя компания BAW (Beijing Automobile Works). Интересно, что смену поколений китайский Jeep Wrangler переживает спустя 56 лет после выхода на рынок, хотя последнее обновление внедорожник пережил только в прошлом году.

Тогда BJ212 изменили форму передних дверей и обновили салон, дополнив его удобными креслами. Не обошлось и без улучшений по части техники. Внедорожник обзавелся независимой пружинной подвеской спереди.

В движение автомобиль приводят два мотора на выбор. Это 1,5-литровый мощностью 136 л.с. или 2,4-литровый выдающий 211 л.с. Оба агрегата работают в связке с механической коробкой передач и полным приводом.

Из-за небольшого спроса выпуск модели было решено свернуть. Сейчас же появилась информация о новой версии внедорожника. По некоторым данным, новый BJ212 сможет предложить больше комфорта пассажирам и ряд современных систем активной и пассивной безопасности.