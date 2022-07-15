Вместо тяжелой техники: Германия анонсировала передачу украинской армии пикапов

Одним из крупнейших экспортеров вооружения в мире является Германия. Несмотря на это она никак не начнет поставку обещанной тяжелой техники (БТР, танки, гаубицы и прочее) в Украину. При этом страна отправила нашим защитникам пикапы.

Конечно и такие машины очень нужны нашим военным. Однако они никак не могут заменить на поле боя бронированную технику. Как сообщили в посольстве Германии, за последние три недели в Украину заехало 80 единиц пикапов разных марок и модификаций.

Увы, никаких подробностей о поставках в ведомстве не предоставили. В частности, неизвестно каким они были переданы подразделениям и ожидается ли еще передача таких машин.