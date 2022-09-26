Кроссовер Changan Uni-K: технологии Toyota в китайской реализации

Автоблогер сравнил флагман Changan с Toyota Highlander

Среднеразмерный кроссовер Changan Uni-K, выпускаемый китайской компанией Changan Automobile Group с 2020 года стал объектом внимания одного из местных автоблогеров. В результате на канале Dabiaoche появилось сравнительное видео китайского флагмана с японским кроссовером Toyota Highlander.

Разобрав автомобиль, блогер выяснил, что «Уникальный», так с китайского переводится название модели, оказался не таким уж уникальным. В новинке из Поднебесной активно используются проверенные временем японские технологии и замечено отсутствие каких-либо инноваций.

В частности, подвеска во много идентична Toyota Highlander предыдущего поколения. Также китайскому флагману досталась японская автоматическая коробка передач Aisin.

Блогер высоко оценил кузов нового Changan Uni-K, качественно сделанные подрамники и рамку радиатора. Но при этом отметил слабую антикоррозионную защиту, отсутствии защиты днища и незащищенные от влаги датчики и проводку. По всей вероятности, такого рода «экономия» связана с желанием упростить и удешевить производство. Хотя в плюс Changan Uni-K это явно не идет.