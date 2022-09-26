Новости Вот бы его ВСУ: представлен компактный броневик Maatla 4×4 (фото)

Южноафриканская компания Paramount Land Systems показала на выставке African Aerospace and Defense Expo в Тшване свой новый легкозащищенный автомобиль под названием Maatla 4×4.

Новинка станет компактной альтернативой знаменитому Marauder. Броневик оснащен технологией «Smart Floor». Она позволяет быстро менять конфигурацию салона с девятью пассажирскими местами в грузовой отсек, а также санитарную или командирскую машины. Это делает автомобиль многофункциональным, а значит востребованным во многих военизированных подразделениях.

Грузоподьемность Maatla составляет 2000 кг. Бронемашина может преодолевать броды глубиной до 75 мм. Ее рабочий диапазон температур варьируется от -10 до +55 градусов Цельсия. Благодаря двухступенчатой ​​раздаточной коробке передач и трем блокировкам дифференциала, новинка может ездить по пересеченной местности.

Подробностей о силовой установке нет. В компании только заявили, что бронеавтомобиль может развивать скорость в 100 км/ч. Запас хода при полном баке – 600 км. Maatla 4×4 получила баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 1. То есть ее кузов может выдержать обстрел из стрелкового оружия, а днище – подрыв ручных гранат M26 и 155-мм осколочно-фугасных снарядов.