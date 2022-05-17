Кроссовер Kia Telluride пережил плановое обновление

Продажи новинки стартуют в ближайшее время

Kia готовит к дебюту обновленную версию полноразмерного кроссовера Telluride. Новинку заметили в Южной Корее, где автомобиль проходит финальные испытания перед запуском в серию.

Судя по снимкам, Kia Telluride обновили экстерьер. В частности, у кроссовера 2023 модельного года новая радиаторная решетка, перерисованные бамперы и модернизированная оптика. По предварительным данным, в кузовной палитре появятся три новых оттенка.

В салоне ожидается новое рулевое колесо и центральная консоль. На передней панели появится огромный дисплей, объединивший цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый комплекс мультимедиа.

Под капотом полноприводного кроссовера расположится 3,8-литровый мотор V6 мощностью 291 л.с. Работать он будет в паре в восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

На рынке обновленный Kia Telluride предложат в двух исполнениях: X-Line и X-Pro. Больше информации о новинке, включая цены, появится в ближайшее время.