Brabus представил самый быстрый в мире пикап (фото)

Известное немецкое тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на моторных и кузовных доработках автомобилей марки Mercedes-Benz, представило свой новый проект – 900-сильный коллекционный пикап.

Экстремальная новинка, построенная на базе культового Mercedes-Benz G-Class, получила название Brabus 900 XLP One of Ten. Пикап оснастили 4,5-литровым двигателем V8 мощностью 900 л.с. и 1250 Нм крутящего момента, который позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 4,4 секунды. Максимальная скорость равна 210 км/ч. Такие показатели делают модель самой быстрой в мире в своем сегменте.

Гелендваген прирос в размерах и достигает в длину 5310 мм. Также ему увеличили дорожный просвет до 490 мм и установили эксклюзивные 22-дюймовые кованые диски Brabus Monoblock Z/HD с высокоскоростной резиной Pirelli Scorpion ATR. Дополняет образ обвес из карбона, который включает расширители колесных арок, многоярусный капот, боковые юбки и вставки в бампере.

В оснащение включили лебедку и массивный багажник на крыше. Днище получило дополнительную защиту металлическими пластинами. Тюнеры отделали салон высококлассной черной кожей Mondial Black, которую дополняют красныt вставки и элементы из карбона. На центральной консоли установлены часы Panerai Luminor. Всего ателье Brabus выпустит десять таких пикапов. Стоимость каждого превышает полмиллиона евро.