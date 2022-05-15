Кроссовер Lexus UX пережил плановое обновление

Мировые продажи обновленной модели стартуют летом 2022 года, но цены пока не объявлены

Компактный кроссовер премиум-класса Lexus UX пережил первое обновление. Конструкцию модели усилили в районе задних дверей. Для этого инженеры добавили двадцать дополнительных сварных точек. Также были доработаны рулевое управление и амортизаторы. Плюс к этому в кроссовер «обули» в новые шины Run-Flat. Они позволяют продолжать движение даже после прокола.

В салоне появился новый мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 8 или 12,3 дюйма. Еще одно новшество — «электронный ключ», позволяющий дистанционно запускать двигатель, открывать/закрывать двери и активировать ряд вспомогательных систем.

Версия F Sport получила адаптивную подвеску со специально настроенными более жесткими амортизаторами от Yamaha. В салоне из отличий от базовой модификации — спортивное рулевое колесо, педали с алюминиевыми накладками и сиденья с усиленной боковой поддержкой.

Lexus UX дебютировал весной 2018 года на автосалоне в Женеве. В основе модели лежит «тойотовская» модульная архитектура GA-C, которая используется в Toyota Prius, Toyota C-HR и Toyota Auris. Спереди — стойки McPherson, сзади — двухрычажная подвеска, у всех версий обычные пружины.

Моторная линейка осталась прежней. Базовый кроссовер Lexus UX 200 укомплектован 171-сильным 2,0-литровым атмосферным мотором Dynamic Force, сопряженным вариатором, объединенным с механической первой передачей. Гибридный вариант — Lexus UX 250h — оснащен силовой установкой четвертого поколения. Она состоит из того же Dynamic Force, дефорсированного до 145 л.с., вариатора, никель-гибридного аккумуляторного блока и электромотора на задней оси. Совокупная отдача установки — 178 л.с. Гибрид доступен с передним приводом или с полноприводной трансмиссией E-Four.

На рынке обновленный Lexus UX ожидается летом этого года. Стоимость модели объявят ближе к старту продаж.