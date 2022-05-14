Камеры автофиксации нарушений ПДД вернуться на дороги 20 городов Украины – список

В МВД уже заявляли, что в Украине вернуться к прежнему режиму работы камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Теперь в ведомстве назвали точную дату и опубликовали список городов, на дорогах которых вновь заработают КАФы.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что камеры в количестве 128 единиц включат 16 мая 2022 года. Система заработает в 20 городах и 10 областях Украины. Он подчеркнул, что с начала войны КАфы были отключены в стратегических целях, но теперь их вновь придется включить, так как резко увеличилось число аварий на дорогах.

Устройства заработают в городах:

Киев,

Белая Церковь,

Винница,

Кривой Рог,

Сумы,

Житомир,

Хуст,

Мукачево,

Ивано-Франковск,

Полтава,

Тернополь,

Хмельницкий,

Кропивницкий,

Одесса,

Кременчуг,

Черкассы,

Черновцы,

Чернигов,

Луцк,

Львов.

Также КАФы заработают на дорогах в следующих областях: