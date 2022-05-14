Новости
Камеры автофиксации нарушений ПДД вернуться на дороги 20 городов Украины – список
В МВД уже заявляли, что в Украине вернуться к прежнему режиму работы камеры автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД. Теперь в ведомстве назвали точную дату и опубликовали список городов, на дорогах которых вновь заработают КАФы.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что камеры в количестве 128 единиц включат 16 мая 2022 года. Система заработает в 20 городах и 10 областях Украины. Он подчеркнул, что с начала войны КАфы были отключены в стратегических целях, но теперь их вновь придется включить, так как резко увеличилось число аварий на дорогах.
Устройства заработают в городах:
- Киев,
- Белая Церковь,
- Винница,
- Кривой Рог,
- Сумы,
- Житомир,
- Хуст,
- Мукачево,
- Ивано-Франковск,
- Полтава,
- Тернополь,
- Хмельницкий,
- Кропивницкий,
- Одесса,
- Кременчуг,
- Черкассы,
- Черновцы,
- Чернигов,
- Луцк,
- Львов.
Также КАФы заработают на дорогах в следующих областях:
- Киевской,
- Винницкой,
- Волынской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Одесской,
- Полтавской,
- Ровенской.