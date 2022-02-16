Кроссоверы Fiat Tipo и 500X стали гибридами

Обе модели позаимствовали силовую установку от Jeep

Начало электрификации модельного ряда Fiat было положено в 2020 году. Первыми «позеленели» Panda и 500. Сейчас компанию им составило еще две модели — 500X и Tipo.

Гибридная силовая установка кроссоверов аналогична той, что используется в моделях Jeep с приставкой e-Hybrid. В ее основе — бензиновый турбированный 1,5-литровый двигатель, выдающий 130 л.с. Еще 20 л.с. генерирует 48-вольтовый электромотор, встроенный в семиступенчатую роботизированную коробку передач. Последнему отведена немаловажная роль. С его помощью можно двигаться и парковаться без запуска двигателя.

К преимуществам гибридов также относят — снижение выбросов CO2 на 11 процентов, а также меньший расход топлива. Для нового гибридного Tipo заявлен расход 4,7 литра на 100 км в городском режиме. У версии с дизельным мотором эти цифры будут другими — 5 литров на 100 км. Для разгона от 0 до 100 км/ч Tipo Hybrid необходимо всего 9 секунд.

Прием предзаказов на оба гибридных кроссовера стартует в феврале. У дилеров автомобили появятся в апреле. За сборку 500X Hybrid будет отвечать завод марки в Мелфи, ну а выпуск Tipo Hybrid доверят турецкому Tofas.