Toyota «выкатила» новую мощную версию Hilux

Пикап с 2,8-литровым мотором будет доступен только на одном рынке

У рамного пикапа Toyota Hilux появилась новая версия «заряженной» модификации GR Sport. Впервые приставку GR Sport добавили к названию модели в 2018 году. Ею обозначили самый мощный пикап в семействе, который предлагался на отдельных рынках. Технически, за исключением настройки подвески, он полностью повторял базовую модель. Все отличия сводились к отдельным деталям в экстерьере.

На большинстве рынков пикап предлагают с турбированным дизельным мотором 1GD-FTV мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Такой агрегат есть в гамме стандартной модели.

Японским клиентам предложен турбированный дизельный мотор 2GD-FTV отдачей 150 л.с. и 400 Нм. Для рынка ЮАР рамный пикап укомплектовали 2,8-литровым турбированным дизельным двигателем 1GD-FTV, выдающим 224 л.с. и 550 Нм.

В Южной Африке продажи самого мощного Toyota Hilux GR Sport запланированы на май 2022 года. Информации о стоимости пикапа и его комплектациях нет.