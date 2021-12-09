Круче Camry: Toyota показала современный большой седан

Продажи новинки запланированы на первую половину 2022 года

Toyota анонсировала появление обновленной версии Avalon. Седан, который крупнее и в иерархии моделей стоит выше Camry, несколько изменился внешне, прибавил в габаритах и получил расширенный список опций.

По сравнению с моделью актуального поколения, дебютировавшей в 2018 году, обновленная Тойота Авалон прибавила в длину — 4990 мм (+12 мм), в ширину — 1850 мм (+1 мм) и в высоту — 1450 мм (+15 мм). Размер колесной базы остался прежним — 2870 мм. Кроме этого, новинка немного изменилась внешне. В частности, Avalon 2022 года отличается дизайном радиаторной решетки, бамперов и оптики.

В движение Toyota Avalon для Китая приводила гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового ДВС, выдающая 178 л.с. Работает агрегат в паре с вариатором.

В списке оснащения седана теперь значатся цифровая приборная панель, система мультимедиа с экраном большой диагонали и аудиосистема JBL.

Покупатели смогут приобрести обновленный Avalon в 2022 году. Стоимость новинки пока не объявлена.