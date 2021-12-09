Новости Первый платный автобан в Украине: где и когда построят дорогу мирового класса

Строительство планируют начать в 2022 году

Предварительный список украинских дорог, которые намерены сделать платными, раскрыли осенью 2020 года. В него вошли шесть участков трасс в разных областях страны. Первый автобан будет пролегать от Краковца до Ровно через Броды.

Об этом в рамках украино-хорватского бизнес-форума заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, протяженность трассы будет составлять около 280 км. По дороге можно будет передвигаться до скоростью до 130 км/ч. То есть полностью преодолеть данный участок можно будет за 2,5 часа. Если двигаться по обычной дороге, это займет не менее 4,5 часа.

Строительство будет проходить в три этапа, но точных сроков пока нет. Начать строительство автобана намерены в 2022 году. Шмыгаль подчеркнул, что отсутствие концессионных дорог в стране на протяжении 30 лет является экономическим преступлением в отношении государства, и этот вопрос требует срочного решения. Переговоры с инвесторами уже ведутся, так что результат не заставит себя ждать.