Круче Hummer: DongFeng готовит армейский электрический вездеход

Приводить автомобиль в движение будет силовая установка суммарной отдачей 1070 л.с.

Концерн DongFeng Motor анонсировал появление необычного автомобиля, который составит конкуренцию новому электрическому Hummer. Речь о переведенном на электричество армейском вездеходе Mengshi/Warrior. Сейчас такой автомобиль с ДВС — копия Hummer H1 от AM General.

По некоторым данным, новоиспеченный «зеленый» автомобиль будут приводить в движение несколько электромоторов, суммарная отдача которых составит 1070 л.с. Вездеход укомплектуют батареей емкостью 140 кВтч. Запас хода шестиместного внедорожника снаряженной массой 3100 кг составит 500 км. Для разгона от 0 до 100 км/ч ему понадобится всего 5 секунд.

В DongFeng уверяют, что единственным конкурентом их нового электрокара является Hummer EV от General Motors. Электрический армейский внедорожник с автопилотом 2.5 уровня автономности будут предлагать покупателям по 90 тысяч долларов. При этом озвученный производителем ценник базовый. Стоимость автомобиля в топовом исполнении не сообщается.