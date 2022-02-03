Skoda раскрыла внешность хэтчбека Fabia в особом исполнении

Дизайн скетчи новинки опубликовали на официальном сайте марки

Skoda поделилась парой скетчей новой версии представленного в мае прошлого года хэтчбека Fabia в версии Monte Carlo. От базовой модификации такой хэтчбек отличается наличием спортивных элементов на кузове и в салоне.

На скетчах кузов «спортивного» хэтчбека традиционно окрашен с использованием двух цветов. В качестве основного выбран красный, контрастного — черный. В частности, в черный окрашены радиаторная решетка, декоративная вставка в переднем бампере, корпуса боковых зеркал заднего вида, колесные диски и крыша. Также у спортхэтча тонированная оптика.

Такое же сочетание цветов будет использовано и в интерьере. Как видно на эскизе, красные декоративные вставки появятся на передней панели, дверных картах и центральной консоли. Дополнят «спортивный» облик декоративные вставки «под карбон».

В стандартном оснащении «спортивного» хэтчбека значатся сиденья с усиленной боковой поддержкой, цифровая 10,25-дюймовая панель приборов и система мультимедиа с тачскрином 9,2-дюйма.

Ожидается, что Fabia Monte Carlo перенастроят подвеску и занизят дорожный просвет. В движение хэтчбек будет приводить 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 110 л.с., сопряженный с шестиступенчатой механической коробкой передач. Второй мотор 1,5-литровый 150-сильный, работающий в паре с семидиапазонной роботизированной коробкой.

Премьера Skoda Fabia Monte Carlo четвертого поколения ожидается в ближайшее время. Точная дата пока не озвучена.