Renault обновил популярный хэтчбек и анонсировал его электрическую версию

Рестайлинговый Kwid дебютирует 20 января

Актуальное поколение Renault Kwid дебютировало в 2017 году, а уже через неделю компания представит рестайлинговую версию хэтчбека. А пока в Renault интригуют, дозируя информацию о новинке, фотошпионам удалось снять обновленный Kwid со всех сторон.

Судя по фото, популярная бюджетная модель заметно преобразилась внешне. В частности, хэтчбеку досталась двухуровневая головная оптика, новая решетка радиатора и передний бампер. Фонари остались такими же, изменилось только их наполнение.

В салоне новшеств меньше, но они все же есть. Среди них 8,0-дюймовый тачскрин системы мультимедиа, который пришел на смену прежнему меньшего размера. Также у хэтчбека новая приборная панель с цифровым спидометром.

О технической стороне ничего неизвестно. Ожидается, что в движение Kwid будет приводить 1,0-литровый атмосферный двигатель, работающий на этаноле. Его мощность — 82 л.с. Такой мотор будет работать в паре с модернизированной механической коробкой передач. Привод — исключительно передний.

Кроме даты премьеры — 20 января, бразильский офис Renault анонсировал появление электрической версии модели. Она поступит в продажу в средине 2022 года.