Lamborghini анонсировала две новинки на базе кроссовера Urus

До конца 2022 года итальянская марка представит три новые модели

Lamborghini готовит три новых модели. Одна из них — производная спорткупе Huracan, две другие — новые модификации кроссовера Urus. Премьеры обещаны еще до конца этого года. Об этом рассказал председатель правления и генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман.

Также топ-менеджер поделился успехами компании на мировом рынке. По словам Винкельмана, первая половина 2022 года была рекордной для Lamborghini. Совокупно по всему миру удалось реализовать 5090 автомобилей, из них 1521 единицу — в США. По сравнению с первым полугодием 2021 года продажи марки выросли на 4,9%. Не менее успешным обещает быть и 2023 год. Принятые компанией заказы покрывают весь следующий год.

Большая часть продаж первой половины 2022 года пришлась на Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA) — 41%. На втором месте с трех основных макрорегионов, в которых представлена Lamborghini — Америка (34%), на третьем — Азиатско-Тихоокеанский регион (25%).

Бестселлером бренда остается Lamborghini Urus — 61% от общих продаж. По всей вероятности, именно популярность кроссовера стала причиной появления двух модификаций. Предположительно, одной из них будет версия с приставкой Evo, второй — плагин-гибрид. Прототипы последнего уже не раз попадали в поле зрения фотошпионов.

Что касается Lamborghini Huracan, то в компании отметили интерес клиентов к новой заднеприводной версии купе — Huracan Tecnica. По некоторым данным, до конца 2022 года к ней присоединится «внедорожная» модификация Sterrato. Тизерная компания «розеточной двухдверки» стартовала в минувшем месяце.