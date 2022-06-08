Mitsubishi раскрыла моторную гамму нового ASX

В сентябре текущего года Mitsubishi готовится представить второе поколения кроссовера ASX. Компания уже приоткрывала завесу над характеристиками новинки, а теперь она и вовсе рассекретила ее моторную гамму.

Базовым для Mitsubishi ASX 2023 станет 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель MPI-T с турбонаддувом мощностью 90 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Также для кроссовера предложат четырехцилиндровый турбодвигатель объемом DI-T 1,3 литра с отдачей 140 или 156 л.с., который сопряжен с шестиступенчатой «‎механикой»‎ или семиступенчатым «автоматом»‎.

Новый ASX получит и несколько электрифицированных версий. В частности, гибридный агрегат на основе 1,6-литрового двигателя, который дополнен двумя электромоторами и батареей на 10,5 кВтч.

Как брат Renault Captur и Nissan Juke, Mitsubishi ASX будет использовать платформу CMF-B. Он получит более спортивный силуэт кузова, новую решетку радиатора, которая визуально объединена со светодиодными фарами, фактурный капот и выраженные колесные арки.