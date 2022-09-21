Lamborghini показала гиперкар для Ле-Мана

В 2024 году спортпрототип примет участие в гоночной серии FIA WEC и североамериканском чемпионате IMSA WeatherTech

Lamborghini показала первое изображение спортпрототипа нового класса LMDh (гибриды Le Mans Daytona). В 2024 году он выйдет на старт новой высшей категорией гоночной серии FIA WEC (чемпионата мира по гонкам на выносливость) и североамериканского чемпионата IMSA WeatherTech.

На затемненном тизере видны только общие очертания автомобиля с фирменной Y-образной светотехникой, воздухозаборником на крыше и массивным антикрылом. Известно, что шасси для итальянского супергибрида разработала французская компания Ligier.

Силовая установка спортпрототипа построена на базе гоночного битурбированного V8 c 90-градусным углом развала цилиндров, построенного подразделением Squadra Corse. Электродвигатель поставила Немецкая Bosch Motorsport, аккумуляторный блок — британская Williams Advanced Engineering. Коробка передач — семиступенчатая Xtrac.

По регламенту гонки совокупная отдача силовой установки не должна превышать 680 л.с. «Сухая» масса автомобиля ограничена 1030 кг. Максимально допустимая скорость — 340 км/ч.