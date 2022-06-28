Летающий автомобиль XPeng вышел на дорожные тесты (фото)

Серийная версия аэромобиля ожидается в 2024 году

Китайский производитель электромобилей XPeng вывел на «дорожные тесты» свой летающий автомобиль. Его дебютный показ состоялся еще в 2016 году, а нет так давно компания подала патент на разработку.

В отличие от аналогичных проектов других компаний летающий автомобиль XPeng — это именно автомобиль. А не небольшой вертолет или самолет, как, например, AirCar словацкой компании Klein Vision.

Судя по шпионским фото закамуфлированного прототипа, во время движения по земле он практически ничем не отличается от обычных автомобилей. Единственный момент, на который многие просто не обратят внимание — большой «багажник» на крыше. В нем прячутся винты и роторы, раскладываясь они превращают автомобиль в вертолет.

Ожидается, что серийную версию своего летающего автомобиля XPeng покажет в 2024 году. Стоить он будет около 1 миллиона юаней. По сегодняшнему курсу, это примерно 150 тысяч долларов США.