Lexus ES получил специальную версию для родного рынка

Спец исполнение отличается особыми колесными дисками и эксклюзивным малиновым салоном

Toyota обновила переднеприводный бизнес-седан Lexus ES. Вместе с обновлением дебютировала специальная версия модели Graceful Escort, предназначенная для японского рынка. От базовой модели специальный седан отличается особым дизайном колесных дисков и обивкой салона кожей эксклюзивного малинового цвета.

Что касается обновлений, то для внутреннего рынка Lexus ES укомплектовали улучшенным комплексом превентивной безопасности. Следить за дорожной обстановкой водитель может на экране мультимедийной системы. Все происходящее на дороге отображается в анимированном графике «вида сверху».

Сама же медиасистема получила более удобный пользовательский интерфейс. Встроенная навигационная система теперь работает как с предустановленными картами, так и с подгружаемыми из «облака». Это позволяет получать актуальную информацию, в том числе и о наличии мест на парковке. Комфорт салона повышен за счет оптимального с точки зрения разработчиков расположения беспроводной зарядки, подстаканников и некоторых переключателей.

В Японии Lexus ES предлагают только в гибридной модификации 300h. Силовая установка такого седана состоит из 2,5-литрового бензинового мотора A25A-FXS мощностью 178 л.с. и электродвигатель отдачей 120 л.с. Работает система в связке с вариатором и передним приводом.

На родном рынке марки обновленный гибрид Lexus ES300h стоит от 45 350 долларов. Специальную версию Graceful Escort оценили в 54 830 долларов.